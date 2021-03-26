Altay'ı savunmacılar taşıyor

SPOR Toto 1'inci Lig'de normal sezonun bitimine 7 hafta kala direkt Süper Lig hedefine odaklanan Altay'da, defans oyuncuları son haftalarda gösterdikleri başarılı savunmanın yanı sıra attıkları gollerle hücumda da takıma katkı sağlayarak siyah-beyazlı ekibin çıkışında önemli pay sahibi oldu. Son 3 karşılaşmada kalesini gole kapatarak alkış toplayan İzmir ekibinin bu periyotta bulduğu 11 golün 5'ine defans hattı imza attı.

Altay'ın evinde Tuzlaspor'u 5-0 mağlup ettiği karşılaşmada stoper Murat Akça, takımının 3'üncü golünü kaydederek rakibin fişini çekti. Siyah-beyazlıların Aydeniz Et Balıkesirspor'u deplasmanda 3-0 mağlup ettiği randevuda sol bek Mehmet Erdem ve sağ bek Cebrail rakip fileleri sarstı. Murat, Mehmet ve Cebrail ilk gol sevinçlerini yaşadı. Son olarak iç sahadaki 3-0'lık Menemenspor zaferinde 40 yaşını kutlamaya hazırlanan profesyonel liglerin en yaşlı futbolcusu stoper İbrahim Öztürk, iki kafa golüyle galibiyetin mimarı oldu.