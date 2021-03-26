Altay'ı savunmacılar taşıyor - Son Dakika

Altay'ı savunmacılar taşıyor

26.03.2021 11:39
Altay'ı savunmacılar taşıyor, System.String[]

SPOR Toto 1'inci Lig'de normal sezonun bitimine 7 hafta kala direkt Süper Lig hedefine odaklanan Altay'da, defans oyuncuları son haftalarda gösterdikleri başarılı savunmanın yanı sıra attıkları gollerle hücumda da takıma katkı sağlayarak siyah-beyazlı ekibin çıkışında önemli pay sahibi oldu.

SPOR Toto 1'inci Lig'de normal sezonun bitimine 7 hafta kala direkt Süper Lig hedefine odaklanan Altay'da, defans oyuncuları son haftalarda gösterdikleri başarılı savunmanın yanı sıra attıkları gollerle hücumda da takıma katkı sağlayarak siyah-beyazlı ekibin çıkışında önemli pay sahibi oldu. Son 3 karşılaşmada kalesini gole kapatarak alkış toplayan İzmir ekibinin bu periyotta bulduğu 11 golün 5'ine defans hattı imza attı.

Altay'ın evinde Tuzlaspor'u 5-0 mağlup ettiği karşılaşmada stoper Murat Akça, takımının 3'üncü golünü kaydederek rakibin fişini çekti. Siyah-beyazlıların Aydeniz Et Balıkesirspor'u deplasmanda 3-0 mağlup ettiği randevuda sol bek Mehmet Erdem ve sağ bek Cebrail rakip fileleri sarstı. Murat, Mehmet ve Cebrail ilk gol sevinçlerini yaşadı. Son olarak iç sahadaki 3-0'lık Menemenspor zaferinde 40 yaşını kutlamaya hazırlanan profesyonel liglerin en yaşlı futbolcusu stoper İbrahim Öztürk, iki kafa golüyle galibiyetin mimarı oldu.


Altay'ı savunmacılar taşıyor

Spor Toto Süper Lig, Spor Toto, Cebrail, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altay'ı savunmacılar taşıyor - Son Dakika Spor


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