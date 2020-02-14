Altay'ı taraftarları uğurlayacak - Son Dakika
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Altay'ı taraftarları uğurlayacak

6 saat önce

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta evinde 1-0 geriye düştüğü Boluspor maçını 2-1 kazanarak 5'inci sıraya yükselen Altay'ı pazar günü oynayacağı Keçiörengücü deplasmanına taraftarı uğurlayacak.

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TFF 1'inci Lig'de geçen hafta evinde 1-0 geriye düştüğü Boluspor maçını 2-1 kazanarak 5'inci sıraya yükselen Altay'ı pazar günü oynayacağı Keçiörengücü deplasmanına taraftarı uğurlayacak.

Play-Off hattındaki yerini korumak isteyen siyah-beyazlı takımın Başkent'e moralli bir şekilde gitmesini isteyen taraftarlar yapacakları tezahüratlarla, Gaziemir'deki Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde saat 13.15'te hareket edecek Altay kafilesine Adnan Menderes Havalimanı'na kadar eşlik edecek. Siyah-beyazlı taraftarlar, pazar günü de Ankara Aktepe Stadı'nda İzmir ekibini yalnız bırakmayacak. Altay'da sarı kart cezalısı sol kanat Turgut Doğan Şahin dışında eksik bulunmuyor.


Türkiye Futbol Federasyonu, Boluspor, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 12:43 Kaynak: DHA
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