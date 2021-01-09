Altay, ikinci devre için ilk çalışmasını Antalya'da yaptı

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın Antalya kampı başladı.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, devre arasında çalışmalarına Antalya Belek'te devam edecek siyah-beyazlı ekibin ilk çalışmasını teknik direktör Yücel İldiz yönetiminde kaldıkları otelin sahasında yaptığı belirtildi.

Sakatlığı bulunan Gençer Cansev'in takımdan ayrı çalıştığı ifade edilirken, İzmir ekibinin yarın gerçekleştireceği tek antrenmanla hazırlıklarına devam edeceği bildirildi.