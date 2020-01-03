Altay, ikinci yarıyı Bornova'da oynayacak

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, ligin ikinci yarısında çıkacağı iç saha maçlarını Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynayacak.



İzmir'in köklü kulübü Altay'ın iç saha maçlarını oynadığı Alsancak Stadyumu, 2015 yılında depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılmıştı. Bu sırada şehirde oluşan stadyum ihtiyacı sonucu Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu inşa edilmişti; ancak burada Altınordu ve Göztepe'nin iç saha maçları oynandığından dolayı siyah beyazlılar, lig maçları için Menemen İlçe Stadyumu'nu tercih etmek durumunda kalmıştı. Göztepe'nin yapımı tamamlanan Göztepe Gürsel Aksel Stadyumuna geçmesinden sonra Altay'ın iç saha maçlarını Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumunda oynaması için girişimlerde bulunuldu. Yapılan girişimler sonucu Bornova Belediyesi ile Altay Spor Kulübü arasında anlaşma sağlandı.



"Altay başımızın tacı"



Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ve Altay Spor Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, hazırlanan protokole imza attı. İmza töreninde konuşan Başkan İduğ, "Altay başımızın tacı. Bu stadyum Göztepe'ye uğurlu geldi ve Süper Lig'e çıktı. Altay'ın da inşallah hedefi Süper Lig olacak ve oraya bu stadyumdan yükselecek" dedi. Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu da temennilerinden dolayı Başkan İduğ'a teşekkür etti.



Altay, TFF 1. Lig'de ikinci yarının ilk iç saha maçını 25 Ocak Cumartesi günü İstanbulspor'a karşı oynayacak. - İZMİR