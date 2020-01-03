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Altay ile Bornova Belediyesi'nden stat protokolü
6 saat önce
TFF 1. Lig'de ikinci yarıdaki iç saha müsabakalarını Bornova Aziz Kocoğlu Stadı'nda oynayacak olan Altay, Bornova Belediyesi'yle protokol yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 05:25 Kaynak: DHA
TFF 1. Lig'de ikinci yarıdaki iç saha müsabakalarını Bornova Aziz Kocoğlu Stadı'nda oynayacak olan Altay, Bornova Belediyesi'yle protokol yaptı. Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ve Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Bornova Belediyesi'nde stat kirası protokolünü imzaladı. Bornova'da maçlarını oynayan Göztepe'nin kendi stadına kavuşmak için gün sayması üzerine oluşan boşluğu Altay doldurdu. Aziz Kocaoğlu Stadı'nda ikinci yarıda Altınordu ve Altay kulüpleri rakiplerini konuk edecek. Altay bu sezonun ilk yarısında İzmir Atatürk Stadı ve Menemen İlçe Stadı'nı kullanmıştı.
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