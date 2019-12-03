Son Dakika Haberleri: Altay ile Trabzonspor kupada yaklaşık 14 sene sonra karşılaşacak
Son Dakika Spor Altay ile Trabzonspor kupada yaklaşık 14 sene sonra karşılaşacak - Son Dakika Spor

Altay ile Trabzonspor kupada yaklaşık 14 sene sonra karşılaşacak

6 saat önce

TFF 1. Lig temsilcisi Altay, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında yarın Trabzonspor'u konuk edecek.

Altay ile Trabzonspor kupada yaklaşık 14 sene sonra karşılaşacak, System.String[]

TFF 1. Lig temsilcisi Altay, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında yarın Trabzonspor'u konuk edecek.

TFF 1. Lig'e istediği gibi başlayamayan Altay, ligde üst üste 4 maçını kaybettikten sonra 1 Aralık Pazar günü konuk ettiği Eskişehirspor'la 1-1 berabere kaldı. Ziraat Türkiye Kupası'na bu sezon 3. turdan başlayan siyah-beyazlı ekip Mardin Büyükşehir Başakspor ve Görelespor'u saf dışı bıraktı.

Kupanın 5. turunda Trabzonspor'la eşleşen İzmir temsilcisi, ilk maçını yarın saat 18.30'da hakem Serkan Tokat'ın yöneteceği müsabakada İzmir Atatürk Stadı'nda oynayacak.

İki takım arasındaki rövanş, 19 Aralık Perşembe günü Trabzon'da oynanacak.

En son 2006'da karşılaştılar

1966-1967 ve 1979-1980 sezonlarında kupayı müzesine götüren Altay, 1963-1964, 1967-1968, 1971-1972, 1978-1979 ve 1985-1986 sezonlarında da finale kadar yükselmişti.

Trabzonspor'la kupada 7 maça çıkan Altay, bu müsabakalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi aldı.

Bundan önce 2005-2006 sezonunda kupanın 3. turunda Trabzonspor'a rakip olan Altay, bordo-mavili ekiple en son 23 Şubat 2006'da karşı karşıya gelmişti.

Altay, Trabzonspor'u sadece kupayı müzesine götürdüğü 1979-1980'de çeyrek finalde saf dışı bırakmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Trabzonspor, Altay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:20 Kaynak: AA
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