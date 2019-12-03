Son Dakika Haberleri: Altay ile Trabzonspor kupada yaklaşık 14 sene sonra karşılaşacak
Son Dakika Spor Altay ile Trabzonspor kupada yaklaşık 14 sene sonra karşılaşacak - Son Dakika Spor

Altay ile Trabzonspor kupada yaklaşık 14 sene sonra karşılaşacak

6 saat önce

TFF 1. Lig'e istediği gibi başlayamayan Altay, ligde üst üste 4 maçını kaybettikten sonra 1 Aralık Pazar günü konuk ettiği Eskişehirspor'la 1-1 berabere kaldı.

Altay ile Trabzonspor kupada yaklaşık 14 sene sonra karşılaşacak, System.String[]

TFF 1. Lig'e istediği gibi başlayamayan Altay, ligde üst üste 4 maçını kaybettikten sonra 1 Aralık Pazar günü konuk ettiği Eskişehirspor'la 1-1 berabere kaldı. Ziraat Türkiye Kupası'na bu sezon 3. turdan başlayan siyah-beyazlı ekip Mardin Büyükşehir Başakspor ve Görelespor'u saf dışı bıraktı.


Kupanın 5. turunda Trabzonspor'la eşleşen İzmir temsilcisi, ilk maçını yarın saat 18.30'da hakem Serkan Tokat'ın yöneteceği müsabakada İzmir Atatürk Stadı'nda oynayacak.


İki takım arasındaki rövanş, 19 Aralık Perşembe günü Trabzon'da oynanacak.


En son 2006'da karşılaştılar


1966-1967 ve 1979-1980 sezonlarında kupayı müzesine götüren Altay, 1963-1964, 1967-1968, 1971-1972, 1978-1979 ve 1985-1986 sezonlarında da finale kadar yükselmişti.


Trabzonspor'la kupada 7 maça çıkan Altay, bu müsabakalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi aldı.


Bundan önce 2005-2006 sezonunda kupanın 3. turunda Trabzonspor'a rakip olan Altay, bordo-mavili ekiple en son 23 Şubat 2006'da karşı karşıya gelmişti.


Altay, Trabzonspor'u sadece kupayı müzesine götürdüğü 1979-1980'de çeyrek finalde saf dışı bırakmıştı.


Eskişehirspor, Trabzonspor, Aralık, Altay, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:32 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Müteahhitlere sınıflandırma zorunluluğu başladı! Konutta yeni dönem
Trabzonspor, Sturridge'den beklediği verimi alamadı 2019 yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye kazanan talihli parasını almazsa 70 milyon kamuya aktarılacak 3. Türkiye Altın Marka Ödülleri sahipleriyle buluşacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 18:07:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altay ile Trabzonspor kupada yaklaşık 14 sene sonra karşılaşacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]