Altay ilk 2 ile puan farkını eritti

Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste 4 galibiyet alan Altay, 7'nci sıradan 3'üncü sıraya yükselirken, bu periyotta ilk 2 ile arasındaki puan farkını 11'den 1'e düşürdü.

Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste 4 galibiyet alan Altay, 7'nci sıradan 3'üncü sıraya yükselirken, bu periyotta ilk 2 ile arasındaki puan farkını 11'den 1'e düşürdü. Ligde 23'üncü haftada derbide Altınordu'ya 3-1 yenilerek 38 puanla 7'nci sıraya yerleşen siyah-beyazlılar, o hafta 2'nci sıradaki 49 puanlı Yılport Samsunspor'un 11 puan gerisinde yer alıyordu. Derbiden sonra 4'te 4 yaparak 12 puan toplayan İzmir ekibi 50 puana ulaşıp 3'üncü basamağa yükselirken, zirve takipçisi Samsunspor aynı periyotta sadece 2 puan toplayıp 51 puanda kaldı. Direkt Süper Lig iddiasını güçlendiren Altay, milli maç nedeniyle lige verilecek aradan sonra deplasmanda oynayacağı Bursaspor maçının hazırlıklarına salı günü başlayacak.



Son Dakika

Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan ilk mesaj: Enflasyonda kalıcı düşüş için para politikası araçları etkin şekilde kullanılacak

Savcılık Gergerlioğlu'nun gözaltı gerekçesini açıkladı! HDP'den videolu yanıt gecikmedi

Aleyna Tilki, İşte Bu Benim Masalım dizisinden 2 milyon TL kazandı mı? İlk kez yanıt verdi

Biden uçağın merdivenlerinde düştü, Beyaz Saray'dan açıklama geldi: Şiddetli rüzgârdan dengesini kaybetti

Yılda iki kez gerçekleşen ışık hadisesine tanıklık etmek için saatlerce nöbet tuttular! Bu kez beklenen olmadı

Diyarbakır'ın Şenyayla bölgesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Muş'a bağlandı

Eski sevgilisi tarafından kaçırılan genç kız, KADES sayesinde kurtarıldı

Türkiye Naci Ağbal'ın görevden alınmasını konuşurken ünlü anketçiden bomba iddia: Asıl değişim çarşamba günü