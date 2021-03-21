Altay ilk 2 ile puan farkını eritti - Son Dakika

Altay ilk 2 ile puan farkını eritti

21.03.2021 12:59
Altay ilk 2 ile puan farkını eritti, System.String[]

Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste 4 galibiyet alan Altay, 7'nci sıradan 3'üncü sıraya yükselirken, bu periyotta ilk 2 ile arasındaki puan farkını 11'den 1'e düşürdü.

Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste 4 galibiyet alan Altay, 7'nci sıradan 3'üncü sıraya yükselirken, bu periyotta ilk 2 ile arasındaki puan farkını 11'den 1'e düşürdü. Ligde 23'üncü haftada derbide Altınordu'ya 3-1 yenilerek 38 puanla 7'nci sıraya yerleşen siyah-beyazlılar, o hafta 2'nci sıradaki 49 puanlı Yılport Samsunspor'un 11 puan gerisinde yer alıyordu.

Derbiden sonra 4'te 4 yaparak 12 puan toplayan İzmir ekibi 50 puana ulaşıp 3'üncü basamağa yükselirken, zirve takipçisi Samsunspor aynı periyotta sadece 2 puan toplayıp 51 puanda kaldı. Direkt Süper Lig iddiasını güçlendiren Altay, milli maç nedeniyle lige verilecek aradan sonra deplasmanda oynayacağı Bursaspor maçının hazırlıklarına salı günü başlayacak.


Samsunspor, Altınordu, Spor Toto, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altay ilk 2 ile puan farkını eritti - Son Dakika Spor


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