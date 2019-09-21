Altay, ilk kez Ankaragücü karşısında
4 dakika önce
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Altay Bayındır, ilk kez eski takımı Ankaragücü'ne karşı sahada olacak.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 07:41 Kaynak: İHA
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Altay Bayındır, ilk kez eski takımı Ankaragücü'ne karşı sahada olacak.
Sezon başında MKE Ankaragücü'nden Fenerbahçe'ye transfer olan genç kaleci Altay Bayındır, ilk kez eski takımına karşı sahada olacak. Süper Lig'de geçtiğimiz 4 haftada sarı-lacivertlilerin kalesini koruyan Bayındır kalesinde 5 gol gördü. - İSTANBUL
Fenerbahçe-Ankaragücü maçının ilk 11'leri belli oldu Fenerbahçe taraftarından Neslican Tay pankartı Çağlar Söyüncü İngiltere'yi salladı! Efsaneler mest oldu Kasımpaşa evinde Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti