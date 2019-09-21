Altay, ilk kez Ankaragücü karşısında
1 saat önce
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Altay Bayındır, ilk kez eski takımı Ankaragücü'ne karşı sahada olacak.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 07:55 Kaynak: İHA
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Altay Bayındır, ilk kez eski takımı Ankaragücü'ne karşı sahada olacak.
Sezon başında MKE Ankaragücü'nden Fenerbahçe'ye transfer olan genç kaleci Altay Bayındır, ilk kez eski takımına karşı sahada olacak. Süper Lig'de geçtiğimiz 4 haftada sarı-lacivertlilerin kalesini koruyan Bayındır kalesinde 5 gol gördü.
(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
Fenerbahçe'de Garry Rodrigues şoku! Oyuna devam edemedi Rıdvan Dilmen'den Vedat Muriqi eleştirisi 11 bin liralık yeni iPhone'a herkesten önce sahip olmanın bedeli: 17 bin TL Kütahya'da bir şahıs çöp dolu onlarca poşeti traktör kasasından nehre döktü