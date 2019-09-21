Son Dakika Haberleri: Altay, ilk kez Ankaragücü karşısında
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Altay, ilk kez Ankaragücü karşısında

1 saat önce

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Altay Bayındır, ilk kez eski takımı Ankaragücü'ne karşı sahada olacak.

Altay, ilk kez Ankaragücü karşısında, System.String[]

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Altay Bayındır, ilk kez eski takımı Ankaragücü'ne karşı sahada olacak.

Sezon başında MKE Ankaragücü'nden Fenerbahçe'ye transfer olan genç kaleci Altay Bayındır, ilk kez eski takımına karşı sahada olacak. Süper Lig'de geçtiğimiz 4 haftada sarı-lacivertlilerin kalesini koruyan Bayındır kalesinde 5 gol gördü.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 07:55 Kaynak: İHA
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