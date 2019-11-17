Son Dakika Haberleri: Altay, ilki başarmak istiyor
Son Dakika Spor Altay, ilki başarmak istiyor - Son Dakika Spor

Altay, ilki başarmak istiyor

6 saat önce

TFF 1'inci Lig'de üst üste 3 mağlubiyet alarak 10'uncu sıraya gerileyen Altay, deplasmanda karşılaşacağı Akhisarspor'u yenerek hem kötü gidişini durdurmayı hem de rakibine karşı ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Altay, ilki başarmak istiyor, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de üst üste 3 mağlubiyet alarak 10'uncu sıraya gerileyen Altay, deplasmanda karşılaşacağı Akhisarspor'u yenerek hem kötü gidişini durdurmayı hem de rakibine karşı ilk galibiyetini almayı hedefliyor.Akhisar ekibiyle şimdiye kadar 3 kez karşı karşıya gelen siyah-beyazlılar, 3 maçta da sahadan eli boş ayrıldı. Altay'ın 1'inci Lig'de küme düştüğü 2010-11 sezonunda Akhisar'da oynanan müsabakayı ev sahibi ekip 1-0 kazanırken, İzmir'de oynanan mücadelede yeşil-siyahlılar 3-1'lik skorla güldü. İki takım son olarak 21 Aralık 2011'de Türkiye Kupası'nda birbirlerine rakip oldu. Akhisar'daki kupa randevusunda da ev sahibi ekip mücadeleden 3-1 galip ayrıldı. Altay, 8 yıl sonra kozlarını paylaşacağı Akhisarspor'un bileğini bu kez bükmek istiyor.


- İzmir
Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 01:12 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ronaldo attı, Portekiz EURO 2020 biletini kaptı
MotoGP'de İspanya'da kazanan Marquez Kırmızı kart gördü, hakeme saldırdı Fenerbahçe Beko deplasmanda TOFAŞ'ı 82-76 mağlup etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2019 19:44:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altay, ilki başarmak istiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]