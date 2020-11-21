Altay ilkin peşinde
21.11.2020 11:21
TFF 1'inci Lig'de pazartesi günü derbide Menemenspor'a konuk olacak Altay, rakibine karşı ilk galibiyetini almayı hedefliyor.
TFF 1'inci Lig'de pazartesi günü derbide Menemenspor'a konuk olacak Altay, rakibine karşı ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Sarı-lacivertli takımla resmi müsabakalarda tarihinde ilk kez geçen sezon karşı karşıya gelen siyah-beyazlılar, ilk yarıdaki randevuyu 2-0 kaybederken, ikinci yarıdaki derbiden 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
Ligde son 2 maçını kaybederek yara alan Altay, milli maç arasından sonra kozlarını paylaşacağı Menemenspor'u dize getirerek yeniden yükselişe geçmeyi hedefliyor. Ligde iki maç eksiği olan iki takımdan Altay 10 puanla 12'nci sırada, Menemenspor ise 6 puanla 14'üncü basamakta yer alıyor.
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