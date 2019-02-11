Son Dakika Haberleri: Altay İlkleri Yaşadı

Altay İlkleri Yaşadı

8 dakika önce

Spor Toto 1'inci Lig'de ilk yarısını 2-0 geride kapattığı Adanaspor deplasmanından 3-2'lik zaferle dönen Altay, 3 puandan fazlasını kazandı.

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Spor Toto 1'inci Lig'de ilk yarısını 2-0 geride kapattığı Adanaspor deplasmanından 3-2'lik zaferle dönen Altay, 3 puandan fazlasını kazandı. 

Siyah-beyazlılar bu sezon ilk kez geriye düştüğü bir karşılaşmadan zaferle ayrılırken, takımın başındaki ikinci maçına çıkan Teknik direktör Sait Karafırtınalar galibiyetle tanışarak siftah yaptı. İzmir ekibinin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Portekizli orta saha oyuncusu Helder Tavares ise siyah-beyazlı formayla ilk gol sevincini yaşadı. Altay bu sezon ilk kez üst üste iki deplasman maçı kazandı.

Takımda istek ve arzunun üst seviyede olduğunu dile getiren teknik direktör Sait Karafırtınalar, "Alt sıralardan kurtulmak için kazanılması gereken bir karşılaşmaydı. Oyuncularımı tebrik ediyorum, 2-0 geriden gelip maçı çevirmek kolay şey değil. Adana'da bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. İki basit hatadan kalemizde goller gördük ancak oyun disiplininden taviz vermedik. Farklı kazanabileceğimiz bir müsabaka oldu. Büyük Altay geri döndü" diye konuştu. İzmir ekibinde Putsila ve Sinan'ın cezaları sona erdi.

PAİXAO GOLLE DÖNDÜ

Altay'da sarı kart cezası nedeniyle önceki haftaki İstanbulspor maçında forma giyemeyen Portekizli golcü Marco Paixao, formasını kavuştuğu Adanaspor deplasmanında takıma golle döndü. Siyah-beyazlı ekibin galibiyet golüne imzasını atan usta santrfor toplam gol sayısını 16'ya çıkararak krallık yarışında zirvedeki yerini korudu. Paixao, attığı bu golle bir kez daha taraftarların gönlünde taht kurdu. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 11:26 Kaynak: DHA

İzmir, Adanaspor, Altay, Spor
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