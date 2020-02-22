Altay'ın Adanaspor sınavı - Son Dakika
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Altay'ın Adanaspor sınavı

7 saat önce

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Keçiörengücü'ne 2-0 yenilerek Play-Off hattının dışına çıkan Altay, yarın evinde düşme hattında yer alan Adanaspor'la karşılaşacak.

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TFF 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Keçiörengücü'ne 2-0 yenilerek Play-Off hattının dışına çıkan Altay, yarın evinde düşme hattında yer alan Adanaspor'la karşılaşacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak müsabakayı Bülent Birincioğlu yönetecek. Maçın biletleri VIP 100, numaralı 25, maraton ve misafir kale arkası 15 TL'den satışa çıktı. Altay'da hafta içinde Ali Tandoğan'ın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Yalçın Koşukavak, takımın başındaki ilk sınavına çıkacak. Altay'da göreve yeni gelen Profesyonel Şube Sorumlusu Hilmi Bozok, Yalçın Koşukavak ve ekibine güvendiklerini, ligde 20 günlük periyot içinde oynayacakları 6 müsabaka sonrası Play-Off hattındaki yerlerini sağlamlaştırmak istediklerini söyledi. Kulüpte önemli bir yenilenme sürecinin başladığına dikkat çeken Hilmi Bozok, "Bir üst lig hedefindeki bu yeni yapılanmayı en iyi şekilde yönetmek istiyoruz. Adanaspor'u yenerek Bornova Stadı'ndaki 3'üncü galibiyetimize imza atmak istiyoruz" diye konuştu.Altay'ın Adanaspor karşısına şu muhtemel 11'le çıkması bekleniyor: "Cihan - Erhan, Cenk, Abdülkerim, Özgür, Tavares, Yılmaz, Kappel, Tatos, Turgut, Paixao."


Türkiye Futbol Federasyonu, Adanaspor, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 11:42 Kaynak: DHA
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