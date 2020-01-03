Altay'ın Bekir ısrarı - Son Dakika
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Altay'ın Bekir ısrarı

6 saat önce

TFF 1'inci Lig'de ikinci yarı hazırlıklarına yarın Antalya kampında başlayacak Altay'da gözler yeniden Giresunspor'un orta saha oyuncusu Bekir Yılmaz'a çevrildi.

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TFF 1'inci Lig'de ikinci yarı hazırlıklarına yarın Antalya kampında başlayacak Altay'da gözler yeniden Giresunspor'un orta saha oyuncusu Bekir Yılmaz'a çevrildi. Siyah-beyazlılar, sezon başında da istediği ancak transfer yasağını geç kaldırması nedeniyle elinden kaçırdığı Bekir'in işini bu kez bitirmek istiyor. Bekir'in Karadeniz ekibinden ayrılmak istediği yönünde duyumlar alan yönetim, futbolcunun boşa çıkmasını bekliyor. Giresunspor formasıyla ilk yarıda 14 müsabakada görev alan 31 yaşındaki İzmirli futbolcu, 1 gol kaydetti. Bucaspor altyapısında yetişen Bekir, Manisaspor, Bursaspor, Gençlerbirliği gibi kulüplerde forma giymişti. Altay, Antalya kampında 10 Ocak'ta Galatasaray'la hazırlık maçı oynayacak.


Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Antalya, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 12:23 Kaynak: DHA
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