Altay'ın Bekir Yılmaz ısrarı sürüyor! - Son Dakika
Son Dakika Spor Altay'ın Bekir Yılmaz ısrarı sürüyor! - Son Dakika Spor

Altay'ın Bekir Yılmaz ısrarı sürüyor!

6 saat önce

Siyah-beyazlılar, sezon başında da istediği ancak transfer yasağını geç kaldırması nedeniyle elinden kaçırdığı Bekir'in işini bu kez bitirmek istiyor.

Altay'ın Bekir Yılmaz ısrarı sürüyor!, System.String[]

Siyah-beyazlılar, sezon başında da istediği ancak transfer yasağını geç kaldırması nedeniyle elinden kaçırdığı Bekir'in işini bu kez bitirmek istiyor.


Bekir'in Karadeniz ekibinden ayrılmak istediği yönünde duyumlar alan yönetim, futbolcunun boşa çıkmasını bekliyor.


Giresunspor formasıyla ilk yarıda 14 müsabakada görev alan 31 yaşındaki İzmirli futbolcu, 1 gol kaydetti.


Bucaspor altyapısında yetişen Bekir, Manisaspor, Bursaspor, Gençlerbirliği gibi kulüplerde forma giymişti.


Altay, Antalya kampında 10 Ocak'ta Galatasaray'la hazırlık maçı oynayacak.


Karadeniz, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 01:36 
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