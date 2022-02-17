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Altay'ın Beşiktaş mesaisi sürüyor - Son Dakika

Altay'ın Beşiktaş mesaisi sürüyor

17.02.2022 15:12
Altay'ın Beşiktaş mesaisi sürüyor

Altay, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor.

Altay, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor.

Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta maçında Altay, Beşiktaş'a konuk olacak. 19 Şubat Cumartesi günü Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Karşılaşma öncesinde Altay'da hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. İzmir temsilcisi, bugün öğle saatlerinde Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde bir antrenman daha gerçekleştirdi. Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde yapılan antrenman ısınma çalışmalarıyla başlarken, taktik ve şut antrenmanı ile sona erdi.

(Salih Yılmazsoy-İHA)

Altay'ın Beşiktaş mesaisi sürüyor
Altay'ın Beşiktaş mesaisi sürüyor
Altay'ın Beşiktaş mesaisi sürüyor

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Spor Toto Süper Lig, Vodafone Park, Beşiktaş, Altay, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Altay'ın Beşiktaş mesaisi sürüyor - Son Dakika


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