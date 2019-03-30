Son Dakika Haberleri: Altay'ın Denizlispor Şanssızlığı

Altay'ın Denizlispor Şanssızlığı

1 saat önce

Spor Toto 1'inci Lig'de çarşamba günü Play-Off yolunda lider Denizlispor'la deplasmanda kader maçlarından birini oynayacak Altay, rakibine karşı son 5 müsabakada kötü sonuçlar elde etti.

Altay'ın Denizlispor Şanssızlığı, System.String[]
Spor Toto 1'inci Lig'de çarşamba günü Play-Off yolunda lider Denizlispor'la deplasmanda kader maçlarından birini oynayacak Altay, rakibine karşı son 5 müsabakada kötü sonuçlar elde etti. Bu periyotta Denizlispor'a 4 kez yenilen siyah-beyazlılar, sadece 1 defa sahadan beraberlikle ayrılabildi. Denizlispor'a karşı son zaferini 2002-2003 sezonunda Süper Lig'de Alsancak Stadı'nda 3-1'lik skorla elde eden Altay, bir daha resmi karşılaşmalarda galibiyet yüzü göremedi. Altay son beraberliğini de yine 2002-2003 sezonunda 1-1'lik skorla aldı. 

İki takım 2005-2006'da Türkiye Kupası'nda karşılaşırken, Denizlispor rakibini 2-0 yenerek tur atladı. Altay ve Denizlispor'un yolları bu kez 2010-2011'de 1'inci Lig'de kesişti. Altay, Denizlispor'a deplasmanda 4-1, İzmir'de ise 2-0 yenilmekten kurtulamadı. Bu sezonun ilk yarısında İzmir Atatürk Stadı'nda oynanan maçı yine Denizlispor kazandı. Altay, golcüsü Paixao ile öne geçmesine rağmen Denizlispor, Alperen, Burak Çalık ve Tahacan'ın golleriyle 3 puana uzandı. Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, milli arayı en iyi şekilde değerlindirdiklerini belirterek, "Kolay olmayacak ama istediğimizi alacağımıza inanıyorum" dedi. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 12:22 Kaynak: DHA

Altay, Denizlispor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Golden State, Uzatmalarda Son Saniye Basketiyle Kaybetti Akhisarspor'u Sarsan İki Ölüm Haberi Galatasaray'da Gomis Krizi! FIFA'ya Gidiliyor Hakan Çalhanoğlu'ndan Kızı Liya İle İlk Paylaşım: Hiç Bu Kadar Mutlu Olmamıştım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.3.2019 14:16:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altay'ın Denizlispor Şanssızlığı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]