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Altay'ın eli boş kaldı

35 dakika önce

SPOR Toto 1'inci Lig kulüplerinden Altay dış transferde listesine aldığı oyuncuları bir bir elinden kaçırdı.

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SPOR Toto 1'inci Lig kulüplerinden Altay dış transferde listesine aldığı oyuncuları bir bir elinden kaçırdı. Siyah-beyazlıların talip olduğu isimlerden Boluspor'dan kaleci Gökhan Değirmenci ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan sağ bek Tolga Ünlü yeni sezon öncesi Akhisarspor'la anlaştı. Altay'ın ilgilendiği Bolusporlu sol kanat Guido Koçer ve Osmanlısporlu sağ bek Caner Arıcı ise  Samsunspor'un yolunu tuttu. Altay'ın transfer listesine eklediği Altınordu'dan stoper Hasan ve Gençlerbirliği'nden orta saha oyuncusu Bekir Yılmaz da Erzurumspor'la söz kesti.
Siyah-beyazlıların son olarak görüştüğü Boluspor'da görev alan orta saha oyuncusu Yusuf Emre Gültekin'in transferi de gerçekleşmedi. Genç futbolcunun da Erzurumspor'la anlaşmaya yakın olduğu belirtildi. İzmir ekibinin kadrosuna katmak istediği Beşiktaşlı sol kanat Sedat Şahintürk'ün transferi Süper Lig'in yeni ekibi ekibi Denizlispor'un devreye girmesiyle zora girerken, Ankaragücü'den stoper Alihan Kubalas'ın da tercihini Süper Lig'den yana kullanacağı öğrenildi. Yüksek maliyetli oyuncuları elinden kaçıran Altay, alternatif isimlere yönelecek.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 01:04 Kaynak: DHA
Erzurumspor Kulübü, Boluspor, Altay, Spor
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