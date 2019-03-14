Son Dakika Haberleri: Altay'ın Erken Gol Planı

Altay'ın Erken Gol Planı

29 dakika önce

Spor Toto 1'inci Lig'de pazar günü evinde son sırada yer alan Kardemir Karabükspor'la karşılaşacak Altay, erken gol bularak rakibinin gardını düşürmeyi planlıyor.

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Spor Toto 1'inci Lig'de pazar günü evinde son sırada yer alan Kardemir Karabükspor'la karşılaşacak Altay, erken gol bularak rakibinin gardını düşürmeyi planlıyor. 

Altyapı oyuncularıyla mücadele eden ve Altay maçını kazanamaması halinde küme düşmesi matematiksel olarak kesinleşecek Karabük ekibi karşısında İzmir temsilcisi tedbiri elden bırakmayacak. 

Sol bek Özgür ve stoper Gençer'in cezalı olduğu, sakatlıktan çıkan ön libero Merter'in riske edilmeyeceği randevuda teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın ideal ilk 11'i sahaya sürmesi bekleniyor. Kurmaylar takıma, "Karabükspor maçı kolay geçmeyecek. Genç bir takım. Ekstra motive olmazsak zorlanırız. Aynı ciddiyet ve disiplinle oynayacağız. Erken gol bularak dirençlerini kırmamız gerekiyor" uyarısında bulundu. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:37 Kaynak: DHA

Kardemir Karabükspor, Karabükspor, Altay, Spor
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