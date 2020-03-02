Altay'ın evinde bileği bükülmüyor

TFF 1'inci Lig'de 26 dakikasını 10 kişi oynadığı İzmir derbisinde Altınordu'yu gol kralı patentli yıldızı Paixao'nun golüyle 1-0 mağlup ederek Play-Off hattındaki yerini koruyan Altay, sezonun ikinci yarısında iç saha maçlarını oynadığı Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda üst üste 4'üncü galibiyetini alarak 12 puan topladı. Bornova'da art arda İstanbulspor, Boluspor, Adanaspor ve son olarak Altınordu'yu dize getiren siyah-beyazlılar, ilk yarıda aldığı Altınordu galibiyetiyle birlikte aynı stadyumda 5'te 5 yapmış oldu. Deplasmanda son 4 maçta 2 puan toplayan İzmir temsilcisi, taraftarı önünde şaha kalkarak kayıplarını telafi etti.

KOŞUKAVAK: KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUM

Altay'ın başında çıktığı 3 maçta 7 puan toplayan teknik direktör Yalçın Koşukavak , "Kazandığımız için çok mutluyum. Oyuncularım çok ciddi bir gayret gösterdiler, çok önemli bir mücadele verdiler. Büyük Altay'a yakışır şekilde, gereği neyse onu yaptılar. Hepsini tebrik ediyorum" diyerek aslan payını öğrencilerine verdi.

Derbi zaferini taraftarıyla birlikte büyük bir coşkuyla kutlayan Altay'da Ekol Göz Menemenspor maçı öncesi kırmızı kart gören Kerim Avcı cezalı duruma düşerken, Putsila'nın sarı kart cezası sona erdi. Altay, ilk yarıda ev sahibi olarak Menemen İlçe Stadı'nda Menemenspor'a 2-0 yenilmişti.

PAİXAO'DAN MÜTHİŞ PERFORMANS

Altay'ın Portekizli gol makinası Marco Paixao, son haftalarda attığı gollerle alkış toplarken, dün oynanan Altınordu derbisinde kale çizgisinden çıkardığı bir topla rakibin gol bulmasını önleyerek taraftarların gönlünde taht kurdu. Maçın 14'üncü dakikasında

Altınordulu Ravil'in kafa vuruşunda kaleye giden topu son anda röveşatayla çıkaran usta golcü, takımına sadece hücumda değil, savunmada da katkı sağladı. Derbide galibiyet golüne imza atan Paixao, son 3 haftada Adanaspor (3), Bursaspor ve Altınordu filelerini sarsarak 14 golle gol krallığı yarışında zirveyi kaptırmadı.