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Altay'ın genç golcüsüne milli davet - Son Dakika

Altay'ın genç golcüsüne milli davet

10.06.2021 18:51
Altay'ın genç golcüsüne milli davet, System.String[]

Altay'ın 18 yaşındaki forvet oyuncusu Kazımcan Karataş, Türkiye U18 Milli Takımı'nın hazırlık kampına davet edildi.

Altay'ın 18 yaşındaki forvet oyuncusu Kazımcan Karataş, Türkiye U18 Milli Takımı'nın hazırlık kampına davet edildi.

Altay altyapısından yetişen ve 2019-2020 sezonunun başında siyah-beyazlı kulüple profesyonel sözleşme imzalayan Kazımcan Karataş, Türkiye U18 Milli Takımı'nın 15-25 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da yapacağı hazırlık kampı aday kadrosuna davet edildi.

Genç oyuncusunun milli takım kampına çağrıldığını sosyal medya hesabından duyuran siyah-beyazlı kulüp, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Kazımcan'ı gönülden tebrik ediyor, yürekten başarılar diliyoruz."

Genç forvet daha önce Türkiye U17 Milli Takımı formasıyla 7 maça çıkmıştı. - İZMİR

Altay'ın genç golcüsüne milli davet
Altay'ın genç golcüsüne milli davet

Karataş, Türkiye, Altay, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Altay'ın genç golcüsüne milli davet - Son Dakika Spor


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