Altay'ın gol kralı Paixao, Süper Lig istiyor - Son Dakika

Altay'ın gol kralı Paixao, Süper Lig istiyor

13.05.2021 11:22
Altay'ın gol kralı Paixao, Süper Lig istiyor, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de Altay formasıyla son 3 sezonda gol kralı olarak bir ilki gerçekleştiren Marco Paixao, bu başarı nedeniyle mutlu olduğunu ifade etti.

TFF 1'inci Lig'de Altay formasıyla son 3 sezonda gol kralı olarak bir ilki gerçekleştiren Marco Paixao, bu başarı nedeniyle mutlu olduğunu ifade etti. Play-Off müsabakaları sonunda siyah-beyazlı kulübü Süper Lig'e çıkararak çifte sevinç yaşamak istediğini dile getiren Marco Paixao, "Gol kralı olmak tabii ki güzel bir şey. Bu bir futbolcunun psikolojik olarak ne kadar güçlü olduğunu gösteren bir şey. Çok mutluyum ama üçüncü kez gol kralı olmanın haricinde takımın Süper Lig'e çıkması beni ayrıca gururlandıracak ve mutlu edecektir" dedi.

Altay formasıyla ilk yılında 29, ikinci sezonunda 22 gol atan, bu yıl da normal sezonda 22 kez rakip fileleri sarsan Marco Paixao, "Şu anda futbolcular olarak iyi konsantre olmuş ve birbirimize sarılmış vaziyetteyiz. Play-Off'u bekliyoruz. Play-Off'ta kim daha iyi konsantre olur, daha fazla ister ve mücadele ederse kazanan taraf o oluyor. Biz de o gün daha fazla isteyen taraf olacağız. İstanbulspor çok iyi bir takım. Ne yaptığını bilen, birbiriyle uzun zamandır beraber oynayan ve iyi futbol oynayan bir takım. Fakat bizim de bireysel olarak güçlü silahlarımız var, ligde bir çok golümüz var. O gün sahaya çıkacağız ve daha iyi mücadele edip, daha iyi şeyler yapıp üstün gelerek maçı kazanmaya çalışacağız" diye konuştu.

Altay'ın gol kralı Paixao, Süper Lig istiyor
Altay'ın gol kralı Paixao, Süper Lig istiyor

Spor Toto Süper Lig, Futbol Federasyonu, Play Off, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altay'ın gol kralı Paixao, Süper Lig istiyor - Son Dakika Spor


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