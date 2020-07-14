Altay'ın gol silahları bu kez sustu

TFF 1. Lig'de evinde zirve takipçisi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 1-0 yenilerek ligin son maçı öncesi Play-Off şansını iyice zora sokan Altay, haftalar sonra gol sevinci yaşayamaktan mahrum kaldı. Ligde 16 Şubat'ta deplasmanda Keçiörengücü'ne 2-0 yenildikten sonra çıktığı 10 karşılaşmanın hepsinde rakip fileleri sarsma başarısı gösteren siyah-beyazlılar, bu periyotta evinde 5 galibiyet, deplasmanda da 5 beraberlik aldı.

Erzurumspor önünde ise İzmir ekibinin Paixao, Putsila, Kerim ve Kappel gibi gol silahları suskun kalırken, siyah-beyazlı takımın genel performansı da taraftarların tepkisini çekti. Çok kritik bir müsabakada pozisyon üretmekte sıkıntı yaşayan ve durgun bir görüntü sergileyen Altay, isteksiz oyununun sonucunda sahadan eli boş ayrıldı. Cezası nedeniyle 3 maçtır tribünde yer alıp Fenerbahçe ile futbol yapılanmasında yer almak için tekrar görüştüğü iddia edilen teknik direktör Yalçın Koşukavak da sessiz kalması nedeniyle eleştirildi.