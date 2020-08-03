Altay'ın gözü Bayram'da

TFF 1. Lig'de yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak kadroyu kurmak için çalışmalarına hız veren Altay, 2'nci Lig ekibi Niğde Anadolu FK ile sözleşme feshi yapan sağ bek Bayram Büstaç'ı radarına aldı. Siyah-beyazlıların 21 yaşındaki futbolcuyla görüşmelerini sürdürdüğü ve transferi bir an önce bitirmeyi planladığı bildirildi. Bayram'ı Altay'ın yanı sıra Ekol Göz Menemenspor ile bu sezon 2'nci Lig'e yükselen Karacabey Belediyespor'un da istediği ifade edildi. Manisaspor altyapısından yetişen Bayram Büstaç 2018 yılında bu kulüpte profesyonel oldu. Geçen sezonun devre arasında ise Niğde Anadolu FK ekibine transfer olan Bayram 4 lig maçına çıktı.