Altay'ın gözü Ziya'da - Son Dakika
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Altay'ın gözü Ziya'da

6 saat önce

TFF 1. Lig'de devre arasına 24 puanla Play-Off hattının 3 puan gerisinde 10. sırada giren Altay'da transfer arayışları başladı.

Altay'ın gözü Ziya'da, System.String[]

TFF 1. Lig'de devre arasına 24 puanla Play-Off hattının 3 puan gerisinde 10. sırada giren Altay'da transfer arayışları başladı. Sol kanat Oğuz Han'la yollarını ayıran siyah-beyazlılar, bu bölgeye takviye yapmak için Süper Lig ekibi İstikbal Mobilya Kayserispor'dan Ziya Alkurt'u listesine aldı. İlk yarıda Kayseri ekibinde 11 maçta şans bulan Ziya'yı kadrosuna katmak isteyen Altay'ın menajerler aracılığıyla nabız yokladığı kaydedildi.

Tecrübeli futbolcu iç sahada 1-0 kazandıkları Çaykur Rizespor maçı sonrası Kayserispor taraftarlarının ettiği küfürler nedeniyle serzenişte bulunarak, "Benden Messi olmamı bekliyorlar herhalde" şeklinde bir demeç vermişti.Altay, Ziya'nın mali sıkıntılarla boğuşan son sıradaki Kayserispor'dan ayrılması halinde temaslarını sıklaştıracak. 29 yaşındaki oyuncu geçen sezon 10 gol attığı Denizlispor'un 1. Lig'deki şampiyonluğunda pay sahibi olmuştu.


- İzmir
Türkiye Futbol Federasyonu, Kayserispor, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 12:07 Kaynak: DHA
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