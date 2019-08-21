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Altay'ın İstanbul uğuru

37 dakika önce

TFF 1. Lig'in 2. hafta mücadelesinde pazartesi günü deplasmanda İstanbulspor'la karşılaşacak Altay, rakibiyle oynadığı son 10 maçta mağlubiyet yüzü görmedi.

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TFF 1. Lig'in 2. hafta mücadelesinde pazartesi günü deplasmanda İstanbulspor'la karşılaşacak Altay, rakibiyle oynadığı son 10 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. İstanbulspor'a son olarak 1999-2000 sezonunda deplasmanda 1-0 mağlup olan siyah-beyazlılar, daha sonra çıktığı 10 resmi müsabakada 6 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Altay geçen sezon İstanbul'da 5-0 mağlup ettiği rakibiyle evinde 1-1 berabere kalmıştı. İzmir temsilcisi İstanbul ekibine karşı son yıllardaki üstünlüğünü koruyarak bu sezonki ilk galibiyetine imza atmayı hedefliyor.
Öte yandan siyah-beyazlı takımda kırmızı kart cezalısı sol bek Özgür'ün yokluğunda savunmanın solunda sağ bek Murat görev alacak. Geçen haftaki Ümraniyespor maçında oyuna sonradan girerek sol çizgide başarılı bir performans sergileyen Murat, yine teknik direktör Sait Karafırtınalar'dan görev bekliyor. Altay'da altyapı patentli sol bek Kadir ise geçen hafta kadroya dahil edilmemişti. Geçen sezon tecrübe kazanması için Düzcespor'a kiralık gönderilen genç futbolcunun bu kez 18 kişilik kadroda yer alması bekleniyor.


Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbulspor, Altay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:02 Kaynak: DHA
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