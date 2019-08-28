Son Dakika Haberleri: Altay'ın kappel'i var
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Altay'ın kappel'i var

14 dakika önce

TFF 1. Lig'in iddialı kadrolarından birine sahip olan Altay'da ilk 2 haftada 2 gol atan Leandro Kappel, yeni sezona başarılı bir başlangıç yaptı.

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TFF 1. Lig'in iddialı kadrolarından birine sahip olan Altay'da ilk 2 haftada 2 gol atan Leandro Kappel, yeni sezona başarılı bir başlangıç yaptı.
Siyah-beyazlı formayla ikinci sezonunu geçiren Hollandalı futbolcu, ilk haftada Ümraniyespor filelerine frikikten müthiş bir gol bırakırken, son olarak İstanbulspor deplasmanında takımı gol yedikten 1 dakika sonra skora denge getirerek İzmir ekibini ayakta tuttu. Altay'a geçen sezon Denizlispor'dan transfer olan Kappel, ilk yılında 9 gol atmıştı. 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun bu sezona iyi bir giriş yapması teknik ekibin de yüzünü güldürdü.


- İzmir
Türkiye Futbol Federasyonu, İzmir, Altay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 10:13 Kaynak: DHA
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