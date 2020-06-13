Altay'ın kaptanı iddialı

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'ın kaptanı Özgür Özkaya, lige her açıdan hazır olduklarını söyledi. İç sahada Akhisarspor'la 21 Haziran'da oynayacakları maçı kazanarak sezonun kalan bölümüne iyi başlamayı hedeflediklerini kaydeden tecrübeli sol bek, "Koronavirüs sürecini iyi atlattığımızı düşünüyorum. Bu bizim için avantaj. İdmanlarda tüm takım arkadaşlarımın hazır olduğunu görüyorum. Akhisarspor'u yenerek yeniden başlayan lige üç puanla start vermek istiyoruz. Biz bu maça her yönüyle hazırız" dedi.

Tek hedeflerinin Süper Lig olduğunu vurgulayan Özgür, "Sezon başında koyduğumuz hedefte sapma yok. İnişli çıkışlı dönemlerimiz oldu ancak yarıştan kopmadık. Takım içinde herkes Süper Lig'e inanmış durumda. Oldukça kaliteli ayaklara da sahibiz. İnanıyorum ki sezon sonunda Altay'ı layık olduğu Süper Lig'e çıkaracağız. Taraftarımız maçlarda tribünlerde olamayacak ancak onlarla şampiyonluk kutlamalarını hep birlikte yapacağımızdan şüphem yok" diye konuştu.