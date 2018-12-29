Altay'ın Kayıp Transferi
1 saat önce
SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'ın sezon başında sessiz sedasız Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan transfer ettiği stoper Yunus Öztürk, sezonun ilk yarısında hiçbir resmi karşılaşmada görev almadı.
SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay
'ın sezon başında sessiz sedasız Manisa Büyükşehir Belediyespor
'dan transfer ettiği stoper Yunus Öztürk, sezonun ilk yarısında hiçbir resmi karşılaşmada görev almadı. Stoper İbrahim Öztürk
'ün akrabası olduğu öğrenilen ve U21 takımıyla antrenmanlara çıkan Yunus, altyapıda da forma şansı bulamadı. Geçen sezon Manisa temsilcisinde de hiç oynamayan Yunus'un hangi amaçla transfer edildiği kafalarda soru işareti bıraktı. Kayseri Erciyesspor
'da profesyonel olan 21 yaşındaki savunmacı kariyerinde 2'nci Lig'de 27, 1'inci Lig'de 3, Türkiye Kupası
'nda 1 müsabakada görev aldı. Yunus'un adı devre arasında takımda ayrılacaklar arasında da geçmiyor. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 01:40 Kaynak: DHA
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