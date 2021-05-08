Altay'ın konuğu Bandırmaspor

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta efsane futbolcusu Mustafa Denizli'nin teknik direktör olarak görev aldığı ilk maçta deplasmanda Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 1-0 yenerek Play-Off'u garantileyen Altay, yarın normal sezonun son karşılaşmasında iddiası bulunmayan Royal Hastanesi Bandırmaspor'u ağırlayacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak maçı Murat Erdoğan yönetecek.

Ligde 60 puanla 5'inci sırada yer alan Altay, Bandırmaspor karşısında sahadan puanla ayrılması durumunda Play-Off yarı finalde İstanbulspor'la rakip olacak. Altay'ın mağlup olması, Altınordu'nun 60 puana ulaşıp ikili averajla 5'inci sıraya yükselmesi halinde ise Altay'ın yarı finaldeki rakibi Adana Demirspor, GZT Giresunspor ya da Yılport Samsunspor olacak. Siyah-beyazlı takımda sakat ya da cezalı bulunmuyor.

KAZIMCAN'LA 5 YIL DAHA

Altay, altyapısında yetişen 18 yaşındaki forvet Kazımcan Karataş'ın Mayıs 2022'de bitecek sözleşmesini 5 yıl daha uzattı. Kariyerinde TFF 1'inci Lig'de 6 maçta forma giymesine rağmen altyapı ve U17 Milli Takım'daki performansıyla Avrupa'dan birçok kulübün takibinde olan Kazımcan'a Fransa'dan Lens talip olmuştu. Kazımcan'ı Gent ve Lille'in de takip ettiği öğrenildi. Genç futbolcu gibi Altay'da yetişen Cenk Özkacar, geçen yaz Lyon'a transfer olmuştu.