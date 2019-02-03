Son Dakika Haberleri: Altay'ın Konuğu İstanbulspor

Altay'ın Konuğu İstanbulspor

34 dakika önce

SPOR Toto 1. Lig'de geçen hafta evinde Afjet Afyonspor'la 1-1 berabere kalarak alt sıralardan uzaklaşma fırsatını kaçıran Altay, yarın 20. haftanın kapanış mücadelesinde kendisi gibi 21 puanı bulunan İstanbulspor'u konuk edecek.

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SPOR Toto 1. Lig'de geçen hafta evinde Afjet Afyonspor'la 1-1 berabere kalarak alt sıralardan uzaklaşma fırsatını kaçıran Altay, yarın 20. haftanın kapanış mücadelesinde kendisi gibi 21 puanı bulunan İstanbulspor'u konuk edecek. İzmir Atatürk Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Ramazan Keleş yönetecek.

Siyah-beyazlılarda hafta içinde göreve getirilen Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, takımın başındaki ilk maçına çıkacak. İzmir ekibinde attığı 15 golle takımını sırtlayan Portekizli usta golcü Marco Paixao, sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Menisküs ameliyatı olan sağ kanat Oğuz Han da kadroda yer almayacak. Altay, sezonun ilk yarısında deplasmanda 5-0 mağlup ettiği rakibini taraftarı önünde de dize getirmeyi hedefliyor.

Altay muhtemel 11: "Emre - Yasin, İbrahim Öztürk, Gençer, Özgür, Ferhat, Helder, Putsila, Tatos, Kappel, Hüsamettin" - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 11:08 Kaynak: DHA

İzmir, İstanbulspor, Altay, Spor
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