Altay'ın kozu Koşukavak - Son Dakika
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Altay'ın kozu Koşukavak

6 saat önce

TFF 1'inci Lig'de perşembe günü deplasmanda Bursaspor'la karşılaşacak Altay'ın en önemli kozu yeni teknik direktörü Yalçın Koşukavak olacak.

Altay'ın kozu Koşukavak, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de perşembe günü deplasmanda Bursaspor'la karşılaşacak Altay'ın en önemli kozu yeni teknik direktörü Yalçın Koşukavak olacak. Sezon başında anlaştığı Bursa ekibinden 15'inci haftada ayrılan Yalçın Koşukavak, eski takımının zaaflarını yeni öğrencilerine anlatıp galibiyetin şifrelerini belirleyecek. Siyah-beyazlı takımın başında çıktığı ilk maçında Adanaspor karşısında zafere imza atan teknik patron Koşukavak, Bursa'da 2'de 2 yapmak için taktik savaşı verecek.

Altay, ligin ilk yarısında evinde 2-1 mağlup ettiği Bursaspor'u bir kez daha dize getirerek Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Ligde 34 puanla 5'inci sırada yer alan İzmir temsilcisi, 39 puanı bulunan 3'üncü basamaktaki rakibine bir adım daha yaklaşmak istiyor. Son 3 deplasman maçında 2 yenilgi, 1 beraber alan siyah-beyazlılarda cezalı Erhan'ın yokluğunda sağ bekte Mustafa Murat ya da Abdülkerim'in görev alması bekleniyor. Bursa'da Altay taraftarına 2 bin kişilik kontenjan ayrıldı.


- İzmir
Türkiye Futbol Federasyonu, Yalçın Koşukavak, Bursaspor, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 12:39 Kaynak: DHA
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