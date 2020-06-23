Altay'ın kralı şampiyonluk rotasını çizdi

Altay'ın rekortmen gol kralı Marco Paixao, TFF 1. Lig'de geçen sezon 29 golle lig rekorunu kırmasının ardından bu sezon da 29 haftada 19 gol kaydederek, siyah-beyazlıların Süper Lig hedefindeki itici gücü oldu. Portekizli yıldız, "Sezon sonunda Altay'ı Süper Lig'e çıkaracağız" dedi.

Geçtiğimiz sezon attığı 29 golle 1. Lig rekorunu kıran ve bu sezon geride kalan 29 haftada 19 golle gol krallığı yarışında zirvedeki yerini koruyan Altay'ın Portekizli yıldızı Marco Paixao, siyah-beyazlı takımın kalan maçlardaki rotasını çizdi. Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 gol kaydeden 35 yaşındaki futbolcu, son 5 haftaya girilirken ligde en yakın rakibinin 8 gol önünde yer almayı başardı.

"Hedefimiz Altay'ı şampiyon yapmak"

Siyah-beyazlıların Akhisarspor ile oynadığı maçta attığı iki golle alınan galibiyette başrolü oynayan Portekizli oyuncu, takım içindeki birlik ve beraberliğe dikkat çekerek, "Pandemi sürecinde bile tüm arkadaşlarla irtibat halindeydik. Herkes Akhisarspor maçını iple çekiyordu. Mayıs ayı başından itibaren Süper Lig yolundaki bu zorlu maça çok iyi hazırlandık. Pazar akşamı Bornova Stadı'nda rakibimizi 3-1 ile geçtik. O maçta iki gol atıp skora katkıda bulunduğum için çok mutluyum. Ancak daha önemlisi takımın enerjisi çok üst düzeydeydi. Akhisarspor karşısında 11 kişi çok iyi mücadele ettik. 3 aylık aranın ardından çok iyi bir başlangıç yaptık" dedi.

"Sezon sonunda Altay'ı Süper Lig'e çıkaracağız"

Altay'ın hedefinin Süper Lig olduğunu bir kez daha vurgulayan Marco Paixao, "Altay, bu sezon hedeflediği Süper Lig'e çıkacaktır. Bir kez daha söylüyorum Altay şampiyon olacaktır" diye konuştu.

Rekortmen golcü sezon sonundaki gol hedefini ise şu sözlerle açıkladı:

"Bana en çok sorulan soru krallık yarışındaki gol hedefim. Cevabım belli; önemli olan benim ne kadar gol attığım değil, Altay'ın şampiyon olabilmesi için ne kadar gol atmam gerektiğidir. Altay'ın bir üst lige çıkması için ne kadar gol atmaya zorunlu olduğumu biliyorum. Ben o gollerimi atmak için tüm gayretimle çalışacağım. Altay'ı şampiyon yapmak için gerekli golleri atacağım. Sezon sonunda Altay'ı Süper Lig'e çıkaracağız."

Marco Paixao, Akhisarspor galibiyetinin geride kaldığını, artık önlerindeki Eskişehirspor maçına odaklanmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

Eskişehirspor maçı hazırlıkları başladı

Öte yandan siyah-beyazlı takım, TFF 1. Lig'in 30. haftasında 27 Haziran Cumartesi günü deplasmanda Eskişehirspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. - İZMİR