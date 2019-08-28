Altay'ın kralı suskun başladı

Geçen sezon attığı gollerle rekorları alt üst eden Altay'ın Portekizli golcüsü Marco Paixao, bu sezon henüz golle tanışamadı.

Geçen sezon attığı gollerle rekorları alt üst eden Altay'ın Portekizli golcüsü Marco Paixao, bu sezon henüz golle tanışamadı.



TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın Portekizli gol makinesi Paixao, sezona istediği gibi başlayamadı. Geçtiğimiz yıl TFF 1. Lig'de attığı 29 golle hem gol krallığı apoletini takan hem de gol rekorlarını alt üst eden Marco, geride kalan 2 haftada henüz golle buluşamadı. Takımının Ümraniyespor ve İstanbulspor ile oynadığı karşılaşmalara ilk 11'de başlayan ve toplamda 178 dakika siyah-beyazlı formayı giyen Paixao, rakip filelere gol atma başarısı gösteremedi. Deneyimli oyuncu, geçen sezon Altay formasıyla ilk gol sevincini ligin 2. haftasında oynanan Afjet Afyonspor maçında yaşamıştı. Transfer sezonunda birçok kulübü peşinden koşturan Marco Paixao, gelen tekliflere rağmen siyah-beyazlı takımda kalmıştı.



Goller Kappel'den



Geride kalan iki haftada Altay rakip filelere 3 gol gönderirken, takımın gol yükünü Leandro Kappel çekti. Ligin açılış haftasında Altay'ın Ümraniyespor'a kaybettiği karşılaşmanın 51. dakikasında siyah-beyazlı takımın bu sezon ilk golünü kaydeden Kappel, geçtiğimiz hafta da İstanbulspor ağlarına bir gol bırakma başarısı gösterdi. Geçtiğimiz sezonu 9 golle noktalayan Hollandalı kanat oyuncusu, bu yıl çıktığı 2 maçta 2 gol attı. - İZMİR

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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