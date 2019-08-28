Son Dakika Haberleri: Altay'ın kralı suskun başladı
Son Dakika Spor Haber

Altay'ın kralı suskun başladı

1 saat önce

Geçen sezon attığı gollerle rekorları alt üst eden Altay'ın Portekizli golcüsü Marco Paixao, bu sezon henüz golle tanışamadı.

Altay'ın kralı suskun başladı, System.String[]
Geçen sezon attığı gollerle rekorları alt üst eden Altay'ın Portekizli golcüsü Marco Paixao, bu sezon henüz golle tanışamadı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın Portekizli gol makinesi Paixao, sezona istediği gibi başlayamadı. Geçtiğimiz yıl TFF 1. Lig'de attığı 29 golle hem gol krallığı apoletini takan hem de gol rekorlarını alt üst eden Marco, geride kalan 2 haftada henüz golle buluşamadı. Takımının Ümraniyespor ve İstanbulspor ile oynadığı karşılaşmalara ilk 11'de başlayan ve toplamda 178 dakika siyah-beyazlı formayı giyen Paixao, rakip filelere gol atma başarısı gösteremedi. Deneyimli oyuncu, geçen sezon Altay formasıyla ilk gol sevincini ligin 2. haftasında oynanan Afjet Afyonspor maçında yaşamıştı. Transfer sezonunda birçok kulübü peşinden koşturan Marco Paixao, gelen tekliflere rağmen siyah-beyazlı takımda kalmıştı.

Goller Kappel'den

Geride kalan iki haftada Altay rakip filelere 3 gol gönderirken, takımın gol yükünü Leandro Kappel çekti. Ligin açılış haftasında Altay'ın Ümraniyespor'a kaybettiği karşılaşmanın 51. dakikasında siyah-beyazlı takımın bu sezon ilk golünü kaydeden Kappel, geçtiğimiz hafta da İstanbulspor ağlarına bir gol bırakma başarısı gösterdi. Geçtiğimiz sezonu 9 golle noktalayan Hollandalı kanat oyuncusu, bu yıl çıktığı 2 maçta 2 gol attı. - İZMİR
Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbulspor, Altay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Neymar, La Casa de Papel dizisinde rol aldı! Görüntüler ortaya çıktı
Quaresma, Kasımpaşa ile anlaştı Fenerbahçe geçen sezonu tam 5'e katladı! Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Fırat Aydınus yönetecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.8.2019 13:55:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altay'ın kralı suskun başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]