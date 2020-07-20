Altay'ın kralı var hedefi yok - Son Dakika

Altay'ın kralı var hedefi yok

Portekizli yıldız, İzmir temsilcisindeki ilk yılında 29 gol, ikinci yılında ise 22 gol atarak gol krallığı yarışında açık ara zirvede yer alırken, siyah-beyazlı takım bu süreçte Play-Off'a bile kalamadan sezonu noktaladı.

Portekizli yıldız, İzmir temsilcisindeki ilk yılında 29 gol, ikinci yılında ise 22 gol atarak gol krallığı yarışında açık ara zirvede yer alırken, siyah-beyazlı takım bu süreçte Play-Off'a bile kalamadan sezonu noktaladı. İzmir temsilcisi 2018-19 sezonunu 10'uncu sırada, 2019-20'yi ise 7'nci basamakta tamamladı. Üst üste 3. Lig ve 2. Lig'de kupa kaldırdıktan sonra 2018'de 1. Lig'e dönen Altay, Süper Lig umutlarını gelecek sezona erteledi.

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Altay yönetimi koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen 3 aylık arada Marco Paixao'nun sözleşmesini 2 yıl daha uzatarak Portekizli santrforu elinde tutmayı başardı. Altaylı taraftarların gönlünde taht kuran 35 yaşındaki usta krampon, ilerleyen yaşına rağmen gösterdiği performansla alkış topladı. İzmir kulübünden yeni sezonda yıllık 400 bin Euro alacak Paixao, bu sezon 15 gol barajını aştıktan sonra 20 bin Euro, 20 gol barajını aştıktan sonra 30 bin Euro olmak üzere toplam 50 bin Euro ekstra bonus kazandı. Paixao, Altay formasıyla ligde 51, kupada 1 olmak üzere toplam 52 gol kaydetti.


ÜÇ TEKNİK ADAM ÇALIŞTI


Altay'da geride bıraktığımız 2019-20 sezonunda üç farklı teknik adam görev yaptı. Teknik direktör Sait Karafırtınalar ile yola çıkan siyah-beyazlılarda Ali Tandoğan ve son olarak Yalçın Koşukavak takımın başında görev aldı. İlk 13 maçta görevde olan Sait Karafırtınalar 4 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet alarak maç başına 1.2 puan ortalaması yakaladı. Ali Tandoğan, Altay'ın başında çıktığı 8 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi görerek 1.7 puan ortalaması tutturdu. Yalçın Koşukavak ise 12 müsabakada 6 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyet ile 1.9 puan ortalamasıya en başarılı teknik adam oldu.


KOŞUKAVAK BELİRSİZ


İzmir ekibinde sözleşmesi devam eden teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Altay yönetimi, takım Play-Off yarışındayken Yalçın Koşukavak'ın Fenerbahçe'den teklif aldığını doğrulamış ve sarı-lacivertli yönetime görüşmelerin resmi yapılması nedeniyle teşekkür etmişti. Deneyimli teknik adamın iki hafta önce de futbol koordinatörlüğü görevi için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la masaya oturduğu iddia edilmişti. İkinci iddianın ardından bir açıklama yapılmazken, Yalçın Koşukavak'ın durumu önümüzdeki günlerde belli olacak.


Yalçın Koşukavak, İzmir, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 15:06 

Son Dakika Spor Altay'ın kralı var hedefi yok - Son Dakika Spor
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