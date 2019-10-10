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Altay'ın kulübedeki sambacısı

25 dakika önce

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'ın sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Brezilyalı golcü Leandrinho, kulübeye mahkum kaldı.

Altay'ın kulübedeki sambacısı, System.String[]

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'ın sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Brezilyalı golcü Leandrinho, kulübeye mahkum kaldı. Teknik direktör Sait Karafırtınalar, ligde oynanan 7 maçta da yanında oturttuğu tecrübeli forveti sadece Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Mardin Büyükşehir Başakspor karşılaşmasında ilk 11'de sahaya sürdü. Ligde 5 müsabakanın ikinci yarılarında şans bulan Leandrinho gol atma başarısı gösteremezken, kupada ise siyah-beyazlı formayla ilk gol sevincini Mardin ekibi önünde yaşadı.

Türkiye'de 2015-16 sezonundan bu yana aralıksız forma giyen 33 yaşındaki Sambacı, ilk yılında Denizlispor'da attığı 17 golle tüm dikkatleri üzerine çekti. 2016-17'de Sivasspor'a transfer olan Leandrinho, 8 gol atıp kırmızı-beyazlılarda şampiyonluk yaşadı. Bir sonraki sezon Süper Lig'de Sivasspor ve Kardemir Karabükspor'da oynayan deneyimli krampon 13 maçta 3 gol kaydetti. Geçen sezon Ümraniyespor'da 7 kez rakip fileleri havalandıran Leandrinho, Altay'da beklediği şansı ise şimdilik bulamadı.

ALTINORDU'YA TEŞEKKÜRLigde milli aranın ardından İzmir derbisinde Altınordu'ya konuk olacak Altay, ev sahibi yönetimin tribün jestine teşekkür etti. 20 Ekim Pazar günü Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak derbi öncesi Altınordu, rakip seyirciye kapasitesinin yüzde 5'i oranında sınır getirmeyerek, maraton tribününü Altay taraftarına ayırdı. Siyah-beyazlılar, "Taraftarımız geçen sezon olduğu gibi maraton tribününde yer alacak. Fair-Play ruhuyla taraftarımıza kapılarını açan Altınordu yönetimine teşekkür ederiz" mesajı yayınladı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu, Altay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:00 Kaynak: DHA
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