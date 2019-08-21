Son Dakika Haberleri: Altay'ın kupalarına haciz girişimi
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Altay'ın kupalarına haciz girişimi

1 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın bir şirkete olan borcu nedeniyle Türkiye kupalarına yapılmak istenen haciz girişiminin engellendiği bildirildi.

Altay'ın kupalarına haciz girişimi, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın bir şirkete olan borcu nedeniyle Türkiye kupalarına yapılmak istenen haciz girişiminin engellendiği bildirildi.

Altay'ın internet sitesinde yer alan açıklamada, kulübün eski yöneticilerinden ve genel kurul üyesi Erdoğan Alançay'ın sahibi olduğu medikal ürünler firmasının, siyah-beyazlı ekibe TFF 3. Lig'de mücadele ettiği dönemde fatura karşılığı mal verdiği ve tahsilat yapamadığı iddiasıyla icra takibi başlattığı belirtildi.

İcra takibine yapılan itiraza rağmen, alacaklı avukatının borcun kesinleştiği bilgisiyle bugün kulübe geldiği ve söz konusu tutarı talep ettiği bildirildi.

Kulüp yetkililerinin borcu kapatmak için çaba göstermesine rağmen avukatın, "Bana Türkiye kupaları lazım. Müvekkilimiz talimat verdi. Altay'ın Türkiye kupalarını alacağım ve satışa çıkaracağım." ifadelerini kullandığı ileri sürülen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim kurulu üyelerimizden avukat Çağatay Akar, kulübe gelerek hukuki süreci yönetmeye başladı. Kulübümüz o sırada nakit ve kıymetli evrak ile ödemeyi tamamlamışken, alacaklı avukatı art niyetli bir tavırla tekrar, 'Bana gelen talimat gereği, kupa odasını açın. Evrakların vadesi gelene kadar, Altay'ın benim için hiçbir değer ifade etmeyen kupalarına haciz uygulayacağım.' diyerek uzlaşmayı reddetti. Öncelikle, Türkiye kupalarımıza talimatla haciz yapma girişimi tarafımızca önlenmiş olup, bundan böyle benzer girişimler camiamıza duyurulacaktır."

Öte yandan, Erdoğan Alançay'ın kulüp genel kurul üyeliğinin sonlandırılacağı ve Altay'la ilişiğinin hiçbir platformda kalmayacağı aktarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye, Altay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:38 Kaynak: AA
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