Son Dakika Haberleri: Altay'ın kurmayları galibiyetten emin
Son Dakika Güncel Haber

Altay'ın kurmayları galibiyetten emin

1 saat önce

Altay'da Sportif Direktör Özden Töraydın ve Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, oturmuş takım yapısı ve tecrübeleriyle galibiyete yakın tarafın kendileri olduğunu belirtti.

Altay'ın kurmayları galibiyetten emin, System.String[]

TFF 1. Lig'de Cumartesi günü İzmir Atatürk Stadı'nda Keçiörengücü'nü ağırlayacak.

TÖRAYDIN: ''TARAFTARIMIZIN DA DESTEĞİYLE KAZANACAĞIZ''

Günden güne saha içinde gereken ritmi yakaladıklarını söyleyen Altay Sportif Direktörü Özden Töraydın; "Fikstür avantajımız olduğu konuşuldu ancak lige hazır olan Ümraniyespor ve İstanbulspor ile başladık. Zaten sezon başında takım olarak 6. ya da 7. hafta hazır olacağımızı söylüyorduk. Aramıza geç katılan oyuncular oldu. Balıkesirspor ve Boluspor maçlarının ardından takım yavaş yavaş oturmaya başladı. Bana göre lig 8. haftadan sonra şekillenecek. Bu yıl zirve yarışı çok zorlu geçecek" dedi.

Töraydın, Keçiörengücü maçını ise; "Her maça motive olarak çıkıyoruz. Rakibimiz bu sezon lige yeni yükseldi. Yeni takımlar lige daha fazla konsantre oluyorlar. Cumartesi günü İzmir Atatürk Stadı'nda taraftarımızın da desteğini alarak galip gelmek istiyoruz" sözleriyle değerlendirdi.

KARAFIRTINALAR: ''HİÇBİR RAKİPTEN ÇEKİNMİYORUZ''

Rakiplerini iyi analiz ettiklerini söyleyen Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar ise; ''Keçiörengücü lige yeni yükseldi. Uzun süredir beraber oynayan oyunculardan kurulu bir ekip. Fakat hiçbir rakipten çekinmiyoruz. En iyi şekilde bu maça hazırlandık. Ekibimizin inancı ve motivasyonu tam. Haftayı üç puanla kapatıp Ziraat Türkiye Kupası maçımıza odaklanacağız.'' dedi.

Sait Karafırtınalar, Altay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 09:14 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum
Sinan Oğan'dan "Bu ülkeyi biz Araplaştıracağız" diyen Müfid Yüksel'e zehir zemberek sözler! Kılıçdaroğlu'na yumruk atan isim konuştu: Mağdur oldum, çalışamıyorum Tüketici güven endeksi yüzde 4,3 azaldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 10:51:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altay'ın kurmayları galibiyetten emin
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]