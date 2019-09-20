Altay'ın kurmayları galibiyetten emin

TFF 1. Lig'de Cumartesi günü İzmir Atatürk Stadı'nda Keçiörengücü'nü ağırlayacak.

TÖRAYDIN: ''TARAFTARIMIZIN DA DESTEĞİYLE KAZANACAĞIZ''

Günden güne saha içinde gereken ritmi yakaladıklarını söyleyen Altay Sportif Direktörü Özden Töraydın; "Fikstür avantajımız olduğu konuşuldu ancak lige hazır olan Ümraniyespor ve İstanbulspor ile başladık. Zaten sezon başında takım olarak 6. ya da 7. hafta hazır olacağımızı söylüyorduk. Aramıza geç katılan oyuncular oldu. Balıkesirspor ve Boluspor maçlarının ardından takım yavaş yavaş oturmaya başladı. Bana göre lig 8. haftadan sonra şekillenecek. Bu yıl zirve yarışı çok zorlu geçecek" dedi.

Töraydın, Keçiörengücü maçını ise; "Her maça motive olarak çıkıyoruz. Rakibimiz bu sezon lige yeni yükseldi. Yeni takımlar lige daha fazla konsantre oluyorlar. Cumartesi günü İzmir Atatürk Stadı'nda taraftarımızın da desteğini alarak galip gelmek istiyoruz" sözleriyle değerlendirdi.

KARAFIRTINALAR: ''HİÇBİR RAKİPTEN ÇEKİNMİYORUZ''

Rakiplerini iyi analiz ettiklerini söyleyen Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar ise; ''Keçiörengücü lige yeni yükseldi. Uzun süredir beraber oynayan oyunculardan kurulu bir ekip. Fakat hiçbir rakipten çekinmiyoruz. En iyi şekilde bu maça hazırlandık. Ekibimizin inancı ve motivasyonu tam. Haftayı üç puanla kapatıp Ziraat Türkiye Kupası maçımıza odaklanacağız.'' dedi.