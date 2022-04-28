Altay'ın olağanüstü kongresinde yumruklaşma! - Son Dakika
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Altay'ın olağanüstü kongresinde yumruklaşma!

28.04.2022 16:09

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'ın olağanüstü genel kurulunda kürsüye çıkan bir konuşmacının, "Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nu ibra etmemeye davet ediyorum" demesi üzerine tartışma çıktı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'ın olağanüstü genel kurulunda kürsüye çıkan bir konuşmacının, "Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nu ibra etmemeye davet ediyorum" demesi üzerine tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma yumruklaşmaya varan kavgaya dönüştü.

Spor Toto Süper Lig'de düşme hattında yer alan Altay'da Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun istifa etmesi üzerine düzenlenen olağanüstü genel kurul, İzmir Faal Futbol Hakemleri Derneği'nde düzenlendi. Divan Kurulu Üyeliklerini Erdinç Altınyeleklioğlu, Aybars Akoğlu ve Çağdaş Karabaş'ın yaptığı olağanüstü genel kurulda, yönetim kurulu faaliyet ve denetim kurulu raporları okundu. Denetim Kurulu adına raporu okuyan Hakan Güvener, Altay Spor Kulübü'nün toplam borcunun 371 milyon 74 bin 30 lira 5 kuruş olduğunu açıkladı.

Raporların okunmasının ardından üyelere söz verilirken, bir üyenin konuşmasında, "Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nu ibra etmemeye davet ediyorum" demesi üzerine tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma yumruklaşmaya varan kavgaya dönüştü. Genel kurulun düzenlendiği salona çevik kuvvet polisleri girdi. Polis ekipleri olaya müdahale ederken, Özgür Ekmekçioğlu da kendisine sosyal medyadan hakaret ettiğini ileri sürdüğü bir üyeye bağırarak, "Senin yaşın kadar milyonlarımı ben bu kulübe harcadım" dedi.

Divan Kurulu, olayların yatışması için genel kurula ara verdi.

(Ali Gözeten - Salih Yılmazsoy/İHA)

Altay'ın olağanüstü kongresinde yumruklaşma!
Altay'ın olağanüstü kongresinde yumruklaşma!
Altay'ın olağanüstü kongresinde yumruklaşma!
Altay'ın olağanüstü kongresinde yumruklaşma!

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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