SPOR Altay'ın olaylı kongresi ertelendi - Son Dakika

Altay'ın olaylı kongresi ertelendi

Mustafa KÖPRÜLÜ- Ahmet Turhan ALTAY/ İZMİR, (DHA)- SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'ın olaylı geçen olağanüstü genel kurulu, süresi uzayınca ileri bir tarihe ertelendi. Kongre Divanı Başkanı Erdinç Altınyeleklioğlu, saat 14.00'te başlayan kongrenin 19.15'e kadar sürmesi üzerine, "İftar saatinin yaklaşması nedeniyle kongremize, ileri bir tarihte kaldığı yerden devam edeceğiz" dedi.

İzmir Atatürk Stadı'ndaki Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Konferans Salonu'nda organize edilen kongrede 6 yıldır başkanlık yapan Özgür Ekmekçioğlu görevini bırakırken, yönetim açık oylama ile ibra edildi. Altay'ın toplam borcu 371 milyon 74 bin TL olarak açıklandı. Üyelerin kavga ettiği kongrede başkan adayı çıkmadı.

EKMEKÇİOĞLU: HER TÜRLÜ HESABI VERİRİZ

Altay'daki başkanlık sürecinde 3 kupa kaldıran Özgür Ekmekçioğlu, kongrede yaptığı uzun konuşmada, "Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir şey yok. Göreve geldiğimizde kulüpte yemek çıkmıyordu. Kimse bu kulübün başkanına, yönetimine, namusuna, şerefine laf söyleyemez. Benim başkanlık titrine ihtiyacım yok. Ben Rafet Ekmekçioğlu'nun oğluyum, namusuma laf ettirtmem. 26 yaşında başkan oldum. 110 tane dosya kaldırmışız, eleştirildiğim 6 dosya. Kurdan dolayı 60 milyon TL zarar etmişiz. Oyun mu oynuyoruz burada? Bu iş yürek ister, Altay sevgisi ister. Önce haddini bileceksin" diye konuştu.

'MUSTAFA DENİZLİ İSMİ İÇİN MÜCADELE VERDİM'

Özgür Ekmekçioğlu, Alsancak Stadı'na Mustafa Denizli'nin isminin verilmesi için büyük mücadele verdiğini, Cumhurbaşkanı ile konuşarak bunu başardığını dile getirdi. Ekmekçioğlu, "Stada adının verilmesi hakkıydı. Ben hep geri planda kaldım, keşke bunu ben yaptım deseydim. Taraftarlar Mustafa hocaya, 'Bizi bırakma' diyordu. Mustafa Denizli Spor Kulübü mü burası, burası Altay Spor Kulübü. Mustafa Denizli gelirken, 'Vefasız Çeşmeli nasıl gelir' dediler. Gidiyor en kötü yine biz" yorumu yaptı.

Mustafa Denizli'nin istememesi nedeniyle gönderdikleri Mossoro ile davalık olduklarını söyleyen Ekmekçioğlu, "Sezon başında istediği oyuncuları kağıda yazıp önüme attı. Yüksek bonservisli oyunculardan oluşan ilk listeden kimseyi alamadık. Takımın başında antrenmana çıksın diye çağırdık gelmedi. Kendisi için 1 milyon Euro istedi, 'Pazarlık yapmam' dedi. İmza atmak için bir yalvarmadığımız kalmıştı. Beni tesislerde çok görmek istemiyordu. Yolları güzelce ayırmak istedik, istifasını televizyondan öğrendik" şeklinde konuştu.

'İBRAHİM AKMAN ARTİSTLİK YAPTI'

Kongre öncesi başkanlığa aday olması beklenen ancak aday olmayan İbrahim Akman'a da eleştirilerde bulunan Özgür Ekmekçioğlu, "İbrahim Bey, 'Elimizi taşın altına koyarız' dedin gel koy elini. Bana başkanlığa niyetli olduğunu söyledi, kulüple ilgili tüm bilgileri, hesapları ona gönderdik. Biz kulübü hiç bırakıp kaçmadık. O haddini bilecek, bize kaçıyorsun diyemez. Ben Lis ve Kazım'ı satmadım kardeşim. Görevi şerefli ve onurlu şekilde bırakacağız. Benim paraya ihtiyacım yok. Alacağımın hepsini bağışlamamı istedi. 'Sen bağışlayacak mısın' dedim, 'Zarara uğratırsam bağışlarım' dedi. Ben 26 milyon dolar para vermişim bu kulübe. 30 milyon TL'mi hibe edeceğimi söyledim. Bu kadar artistlik yaptın, şov yaptın, kulübü ikiye böldün. Kusura bakma 100 milyon TL de sen çıkar. Bu arkadaş bu işi hafife aldı, bu kulüp sana mı yalvaracak? Gel aday ol" dedi.