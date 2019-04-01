Son Dakika Haberleri: Altay'ın Planı Belli

Altay'ın Planı Belli

31 dakika önce

Spor Toto 1'inci Lig'de çarşamba günü lider Abalı Denizlispor deplasmanına çıkacak Altay stratejisini belirledi.

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Spor Toto 1'inci Lig'de çarşamba günü lider Abalı Denizlispor deplasmanına çıkacak Altay stratejisini belirledi. 

Özellikle evinde çok iyi sonuçlar alan rakibine karşı savunma ve orta sahada direnç göstermeye çalışacak siyah-beyazlıların kanat akınlarıyla gol arayacağı ifade edildi. Elinde Kappel, Murat ve Furkan gibi süratli oyunculara sahip olan teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın özellikle bitiriciliği çok iyi olan Paixao'yu topla buluşturmaya çalışacağı bildirildi. 

Savunmaya dikkatli olmaları uyarısı da yapan deneyimli teknik adamın, Denizlispor'un hücumcuları Mehmet Akyüz, Burak Çalık, Recep ve Ziya'ya da özel önlem alacağı kaydedildi. Çok zorlu bir maça çıkacaklarını söyleyen Karafırtınalar, "Denizlispor'un hedefleri belli. Evlerinde iyi neticeler elde ettiler. Biz de ikinci yarıda en çok puan toplayan takımlardan biriyiz. Play-Off oynamak istiyorsak her maça final gözüyle bakıp kazanmak için tüm gücümüzü sahaya yansıtmalıyız" yorumunu yaptı. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 02:38 Kaynak: DHA

Denizlispor, Altay, Spor
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