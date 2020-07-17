Altay'ın play-off umudu Karagümrük'e bağlı!

Giresun Atatürk Stadı'nda saat 17.30'da başlayacak müsabakada Kadir Sağlam düdük çalacak.



İlk 2 yarışında havlu atmasına rağmen Play-Off umudunu az da olsa koruyan Altay, galip gelse dahi tek rakibi Karagümrük'ün küme düşmesi kesinleşen Adanaspor'a yenilmesini bekleyecek.



İkili averajda İstanbul temsilcisinin gerisinde olan siyah-beyazlılar diğer sonuçların tümünde ilk 6 dışında kalacak ve sezonu tamamlayacak.



Teknik direktör Yalçın Koşukavak, sahaya umutla çıkacaklarını belirterek, "Biz kazanmak için elimizden geleni yapıp, rakibimiz Fatih Karagümrük'ün mağlup olmasını bekleyeceğiz. Umarım her şey istediğimiz gibi olur" diye konuştu.



Altay'ın muhtemel 11'i şu şekilde...



Cihan - Abdulhamit, Abdulkerim, Erhan, Özgür, Yılmaz, Tatos, Putsila, Turgut, Kerim, Paixao



