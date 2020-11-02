Altay'ın rakibi 1922 Konyaspor
02.11.2020 14:23
Toplam 24 futbolcusunda görülen koronavirüs vakaları nedeniyle TFF 1'inci Lig'deki son 2 maçı ertelenen Altay, yarın Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu'nda evinde Karatay Termal 1922 Konyaspor'la karşılaşacak.
Toplam 24 futbolcusunda görülen koronavirüs vakaları nedeniyle TFF 1'inci Lig'deki son 2 maçı ertelenen Altay, yarın Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu'nda evinde Karatay Termal 1922 Konyaspor'la karşılaşacak.
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak müsabakayı Alpaslan Şen yönetecek. Siyah-beyazlılarda koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra iyileşen teknik direktör Yücel İldiz, takımının başında yer alacak. İzmir ekibinde koronavirüs testi negatif çıkan futbolcu sayısının 14'ün üzerinde olduğu öğrenildi. Altay, genç ağırlıklı kadrosuyla kupada tur arayacak. Son resmi maçında ligde 21 Ekim'de Altınordu ile karşılaşan Altay, 13 gün sonra yeniden bir müsabakaya çıkmış olacak.
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