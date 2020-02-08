Altay'ın rakibi Boluspor - Son Dakika
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Altay'ın rakibi Boluspor

6 saat önce

TFF 1. Lig'de Play-Off yarışı veren Altay yarın evinde düşme hattında yer alan Boluspor'la karşılaşacak.

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TFF 1. Lig'de Play-Off yarışı veren Altay yarın evinde düşme hattında yer alan Boluspor'la karşılaşacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Erkan Özdamar yönetecek. Maçın biletleri VIP 100, numaralı tribün 25, maraton ve misafir kale arkası tribünleri 15 TL'den satışa sunuldu.

Kappel'in cezasının sona erdiği İzmir ekibinde eksik yok. Ligde Altay 28 puanla 6'ncı sırada, Boluspor ise 15 puanla 17'nci basamakta yer alıyor. İlk 6'daki yerlerini korumaları için Boluspor'u mağlup etmeleri gerektiğini dile getiren teknik direktör Ali Tandoğan, "3 puandan başka düşüncemiz yok" diye konuştu.

Altay'ın muhtemel 11'i şöyle;

"Cihan - Erhan, Cenk, Abdülkerim, Özgür, Adamu, Yılmaz, Putsila, Kerim, Turgut, Paixao"


Türkiye Futbol Federasyonu, Boluspor, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:33 Kaynak: DHA
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