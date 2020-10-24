Altay'ın rakibi Giresunspor

TFF 1'inci Lig'de hafta içinde oynadığı Altınordu derbisini 2-1 kaybederek yara alan Altay yarın evinde Giresunspor'la karşı karşıya gelecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Sarper Barış Saka düdük çalacak. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle stadyuma seyirci alınmayacak. Ligde Altay 10 puanla 8'inci sırada, Giresunspor 11 puanla 7'nci basamakta yer alıyor.

Derbi öncesi koronavirüs teşhisi konulan Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz ve 8 futbolcu karantinada olmaları nedeniyle Giresunspor maçında da görev alamayacak. İyileşen Ziya ile Kappel ise şans verilmesi halinde forma giyebilecek. Bu arada siyah-beyazlılarda yeni koronavirüs vakaları tespit edildiği ve gün içinde kulüpten açıklama yapılacağı öğrenildi.

ALTAY MUHTEMEL 11

Burak – Tolga, İbrahim, Cocalic, Özgür, Scuk, Yekta, Erhan, Regattin, Amorim, Paixao