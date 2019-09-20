Son Dakika Haberleri: Altay'ın rakibi Keçiörengücü
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Altay'ın rakibi Keçiörengücü

1 saat önce

TFF 1. Lig'de oynadığı son 2 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Altay, yarın Keçiörengücü ile kozlarını paylaşacak.

Altay'ın rakibi Keçiörengücü, System.String[]

TFF 1. Lig'de oynadığı son 2 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Altay, yarın Keçiörengücü ile kozlarını paylaşacak.


Ligde Balıkesirspor ve Boluspor'u devirerek yükselişe geçen Altay, 5. hafta mücadelesinde yarın Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak olan karşılaşmayı hakem Alper Çetin yönetecek.


Zorlu maç öncesinde İzmir ekibinde herhangi bir eksik bulunmaması teknik heyetin yüzünü güldürürken, siyah-beyazlılar üst üste 3. galibiyetini almanın hesaplarını yapıyor. Rakiplerini iyi analiz ettiklerini söyleyen Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, "Keçiörengücü lige yeni yükseldi. Uzun süredir beraber oynayan oyunculardan kurulu bir ekip. Fakat hiçbir rakipten çekinmiyoruz. En iyi şekilde bu maça hazırlandık. Ekibimizin inancı ve motivasyonu tam. Haftayı üç puanla kapatıp Ziraat Türkiye Kupası maçımıza odaklanacağız" dedi. - İZMİR

Türkiye Futbol Federasyonu, İzmir, Altay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:44 Kaynak: İHA
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