Altay'ın Ricardo Quaresma aşkı! İzmir'e geliyor mu?

Altyapısında yetişip 1. Lig'de tek sezon A takımda forma giyen 19 yaşındaki stoper Cenk Özkacar'ı 1.5 milyon Euro bonservisle Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıkan Olympique Lyon'a satan siyah-beyazlıların çilek transfer olarak 36 yaşındaki kanat oyuncusunu 750 bin Euro yıllık ücret karşılığı ikna ettiği öne sürüldü.

Ülkesinde tatil yapıp sosyal medyada Portekiz, Brezilya veya Türkiye'de kariyerine devam edebileceği mesajını yazan dünyaca ünlü yıldızın uçak biletinin bile hazır olduğu ileri sürülürken, Altay kurmayları ve teknik heyet iddiaları yine yalanladı.

Başkan Özgür Ekmekçioğlu ise Quaresma iddiaları konusunda sessizliğini koruyor.

Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde Süper Lig'de 2 şampiyonluk yaşayan Quaresma, geçen sezonu Kasımpaşa'da geçirip serbest kalmıştı.