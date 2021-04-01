Altay'ın savunması kale gibi
01.04.2021 12:44
TFF 1'inci Lig'de milli aranın ardından Bursaspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek Altay son haftalarda kalesine duvar ördü.
TFF 1'inci Lig'de milli aranın ardından Bursaspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek Altay son haftalarda kalesine duvar ördü. Üst üste aldığı galibiyetlerle Süper Lig potasına doğru emin adımlarla ilerleyen siyah-beyazlılar 4 maçta sadece 1 gol yedi. GZT Giresunspor'u dış sahada 2-1 yenerek seriye başlayan Altay, Tuzlaspor'u 5-0, Aydeniz Et Balıkesirspor ve Menemenspor'u da 3-0 yendi. Hem savunmasıyla hem de hücumuyla taraftarına güven veren siyah-beyazlılarda gözler Bursaspor maçına çevrildi. Teknik Direktör Osman Özköylü zorlu bir sınava çıkacaklarını ancak takımına sonuna kadar inandığını söyledi.
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