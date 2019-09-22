Son Dakika Haberleri: Altay'ın savunmasına tam not! Son 3 maçta kalesini kapattı...
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Altay'ın savunmasına tam not! Son 3 maçta kalesini kapattı...

57 dakika önce

Siyah-beyazlılar, 7 puan topladığı son 3 maçta kalesini gole kapatarak alkış topladı.

Altay'ın savunmasına tam not! Son 3 maçta kalesini kapattı..., System.String[]

Siyah-beyazlılar, 7 puan topladığı son 3 maçta kalesini gole kapatarak alkış topladı.


İzmir temsilcisi bu periyotta Balıkesirspor'u 1-0, Boluspor'u 2-0 yenerken, golsüz berabere kaldığı Keçiörengücü'nü elinden kaçırdı.


Rakibe pozisyon vermediklerini dile getiren Sportif Direktör Özden Töraydın, "Kaleye şutları bile yok. Bizimse net 4 pozisyonumuz, verilmeyen 1 golümüz var" yorumu yaptı.


Son düdüğün ardından hakeme tepki gösterdiklerini ifade eden Özden Töraydın, "Özgür'ün kafa şutunda top kale çizgisini geçti, ancak hakemler görmedi. Golümüzü vermediler. Bu seviyedeki hakemlerin daha dikkatli olmaları gerekiyor. Dün galip gelseydik 10 puanla zirveye ortak olacaktık. Keçiören güçlü bir rakip ancak evimizde kazanmalıydık. Bu puan kaybını Adanaspor deplasmanında telafi etmeliyiz. Savunmada iyiyiz, hücumda golleri atmaya başladığımızda zirveye yerleşeceğimizi düşünüyorum" dedi.


Balıkesirspor, Boluspor, İzmir, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 01:15 
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